تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. والمناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة وحتى نهاية الأسبوع.

المناطق المعرضة للأمطار

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة، وخلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، متوقع أمطاراً وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق الرياض، خاصة غربها، والقصيم وحائل، خاصة جنوبهما، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والباحة وعسير وجازان، مع فرصة سيول، ويتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من دول الإمارات وعُمان واليمن.