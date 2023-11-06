تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. والمناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة وحتى نهاية الأسبوع.
المناطق المعرضة للأمطار
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة، وخلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، متوقع أمطاراً وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق الرياض، خاصة غربها، والقصيم وحائل، خاصة جنوبهما، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والباحة وعسير وجازان، مع فرصة سيول، ويتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من دول الإمارات وعُمان واليمن.
انخفاض درجة الحرارة
وأشار إلى أنه من نهاية هذا الأسبوع "يطرأ انخفاضٌ في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض بين ثلاث وخمس درجات مئوية عمّا هي عليه هذه الأيام مما يعني أجواءً من تميل للبرودة الى باردة الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق عدا الساحل الغربي وجنوب الشرقية من المملكة، والله أعلم".