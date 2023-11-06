السعودية | الأسطورة محمد نور مشرفًا على بطولة كأس “كهاتين” لرعاية الأيتام 2023م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسطورة محمد نور مشرفًا على بطولة كأس “كهاتين” لرعاية الأيتام 2023م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة “كهاتين”، عن توقيع اتفاقية مع كابتن المنتخب السعودي وأسطورة نادي الاتحاد الكابتن محمد نور عميد سفراء “كهاتين” الرياضيين؛ للإشراف على بطولة كأس “كهاتين” لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة للعام 2023م التي ستنطلق يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وقّع الاتفاقية من الجمعية الأستاذ محمد آل مانع مدير عام الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ خالد الغامدي وعضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ عابد اللهيبي، وتم التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فريق جمعية كهاتين.

من جانب آخر أفاد الأستاذ محمد آل مانع: “بأن تفضل الكابتن محمد نور بالموافقة على الإشراف العام على بطولة “كهاتين” نابعٌ من مسؤوليته الاجتماعية الداعمة لاكتشاف المواهب؛ حيث يعد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة السعودية، وتاريخه الرياضي وبطولاته المحلية والآسيوية تُبَين لنا قيمته وقيادته لزملائه داخل الملعب”.

وأضاف: “أثر الكابتن محمد نور على المستوى الاجتماعي واضح لدى الجميع؛ وخصوصًا في مكة المكرمة، وهو مثال وقدوة للأبناء في الأجيال الحالية والقادمة”.

وأشار “آل مانع” إلى أن “هدفنا هو نجاح البطولة، وثقتنا كبيرة في الله سبحانه وتعالى ثم قيادة الكابتن محمد نور لهذا الهدف الذي سيعزز من ثقة أبنائنا الأيتام بأنفسهم، ويحقق هدفًا استراتيجيًّا في الجمعية، وهو دمج الأيتام بالمجتمع ليكونوا أكثر استقرارًا وعطاءً وثقة”.