117 متهما بالاعتداء على أشخاص يوميا

عقوبة المتهم
نص القانون على العديد من الإجراءات في حالات الاعتداء على الأشخاص، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسديا أو لفظيا، يعاقب المعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وكذلك يخضع لعقوبات تعزيزية صادرة من القاضي المسؤول عن القضية، أما الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما، فتشمل: عقوبة الضرب باليد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام، هي السجن على أن يكون الاعتداء عمد ما دون النفس، وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يوما، فإن لم يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه، فإن عقوبة الضرب بالعصا أو بأداة حادة ليست مساوية لعقوبة الضرب بغيرهما؛ لأن الضرب بهما من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عقوبة أقسى كونه يمس حياة الأشخاص ويشكل خطرا عليها، ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والتي يقدرها القاضي المطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.
اعتداء عمد
يعاقب القانون المعتدي بضرب الوجه فعلى عكس اعتقاد البعض، فصفع الوجه هو جريمة ولا يشترط في هذه الحالة تحديد الشخص (المعتدى عليه) مثل أن تكون الزوجة، أو الابنة، أو الأخت، لأن الفعل واحد بغض النظر عن هوية الشخص المعتدى عليه.
وحدد النظام العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة، وفقا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء، والتي تبدأ بفرض غرامة مالية لا تتعدى 50 ألف ريال، إذ يترك التقدير للقاضي على حسب كبر القضية وإن كان الضرر كبيرا أم لا. وعقوبة الضرب البسيط من الجرائم التي تتطلب التوقيف باعتباره اعتداء عمد ما دون النفس، ففي هذه الحالة من الممكن أن يحصل صلح بين الطرفين بشكل ودي إن كانت المسألة بسيطة، وذلك مقابل مبلغ مالي (كتعويض)، ومن ناحية أخرى إن كانت الحادثة بسيطة ولم يقم المعتدى عليه برفع دعوى ضد المعتدي في هذه الحالة ستقوم النيابة بالفصل في التهمة، كما ستصدر حكم التوقيف على المعتدي.
الاعتداء اللفظي
عقوبة الاعتداء اللفظي كبيرة قد تصل للسجن أو الجلد وفقا للشريعة الإسلامية وأيضا دفع تعويض مادي عن الضرر النفسي نتيجة الاعتداء اللفظي. ووفقا للمادة رقم 306 فإن التعدي اللفظي يقلل من شرف المتعدي عليه. ومن أشكال التعدي اللفظي الذي يتم معاقبة الجاني عليه، الإذلال والذم والشتم والتهديد والرهاب النفسي وتقليل شأن الآخر وتوجيه الاتهامات له. كما يعد كل من القذف والتشهير وتجاهل الآخر وتشويه السمعة والإفادات الكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعا من أنواع العنف النفسي.
المتهمون بقضايا الاعتداء
2021
55127 متهما
2022
82135 متهما
%39.35 بين العامين الماضيين
قضايا الاعتداء
2021
42476 قضية
2022
324 قضية
إجمالي القضايا
42800 قضية
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