117 متهما بالاعتداء على أشخاص يوميا

قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص 39.35% بين العامين الماضيين، إذ بلغ عدد المتهمين في 2021 نحو 55127 متهما، بينما ارتفع إلى 82135 متهما في 2022، بإجمالي 42800 قضية، وبواقع 117 متهما يوميا، وذلك وفقا لرصد « دوت الخليج »، استنادا إلى تقرير رقمي صادر من النيابة العامة. وبلغت قضايا الاعتداء على الأشخاص في 2021 نحو 42476 قضية، وزادت في 2022 بـ324 قضية بإجمالي 42800 قضية.

عقوبة المتهم

نص القانون على العديد من الإجراءات في حالات الاعتداء على الأشخاص، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسديا أو لفظيا، يعاقب المعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وكذلك يخضع لعقوبات تعزيزية صادرة من القاضي المسؤول عن القضية، أما الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما، فتشمل: عقوبة الضرب باليد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام، هي السجن على أن يكون الاعتداء عمد ما دون النفس، وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يوما، فإن لم يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه، فإن عقوبة الضرب بالعصا أو بأداة حادة ليست مساوية لعقوبة الضرب بغيرهما؛ لأن الضرب بهما من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عقوبة أقسى كونه يمس حياة الأشخاص ويشكل خطرا عليها، ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والتي يقدرها القاضي المطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.

اعتداء عمد

يعاقب القانون المعتدي بضرب الوجه فعلى عكس اعتقاد البعض، فصفع الوجه هو جريمة ولا يشترط في هذه الحالة تحديد الشخص (المعتدى عليه) مثل أن تكون الزوجة، أو الابنة، أو الأخت، لأن الفعل واحد بغض النظر عن هوية الشخص المعتدى عليه.

وحدد النظام العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة، وفقا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء، والتي تبدأ بفرض غرامة مالية لا تتعدى 50 ألف ريال، إذ يترك التقدير للقاضي على حسب كبر القضية وإن كان الضرر كبيرا أم لا. وعقوبة الضرب البسيط من الجرائم التي تتطلب التوقيف باعتباره اعتداء عمد ما دون النفس، ففي هذه الحالة من الممكن أن يحصل صلح بين الطرفين بشكل ودي إن كانت المسألة بسيطة، وذلك مقابل مبلغ مالي (كتعويض)، ومن ناحية أخرى إن كانت الحادثة بسيطة ولم يقم المعتدى عليه برفع دعوى ضد المعتدي في هذه الحالة ستقوم النيابة بالفصل في التهمة، كما ستصدر حكم التوقيف على المعتدي.

الاعتداء اللفظي

عقوبة الاعتداء اللفظي كبيرة قد تصل للسجن أو الجلد وفقا للشريعة الإسلامية وأيضا دفع تعويض مادي عن الضرر النفسي نتيجة الاعتداء اللفظي. ووفقا للمادة رقم 306 فإن التعدي اللفظي يقلل من شرف المتعدي عليه. ومن أشكال التعدي اللفظي الذي يتم معاقبة الجاني عليه، الإذلال والذم والشتم والتهديد والرهاب النفسي وتقليل شأن الآخر وتوجيه الاتهامات له. كما يعد كل من القذف والتشهير وتجاهل الآخر وتشويه السمعة والإفادات الكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعا من أنواع العنف النفسي.

المتهمون بقضايا الاعتداء

2021

55127 متهما

2022

82135 متهما

%39.35 بين العامين الماضيين

قضايا الاعتداء

2021

42476 قضية

2022

324 قضية

إجمالي القضايا

42800 قضية