التحقيق مع عصابة إجرامية من 5 مواطنين امتهنوا سرقة المشاريع الإنشائية

أحالت نيابة الأموال عصابة سرقة منظمة مكونة من 5 مواطنين إلى المحكمة المختصة، بعد أن وجهت لهم تهمًا بارتكاب عدة سرقات في مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء، وسرقة معدات صناعية.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين كانوا يدخلون إلى المشاريع الإنشائية ليلًا، ويقطعون كيابل الكهرباء، ثم يسرقون المعدات الصناعية، ويخزنون المسروقات في أماكن خارج البنيان.

وصدرت بحق المتهمين أحكام متفاوتة بالسجن، تصل إلى 25 سنة.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يُقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.