انت الان تتابع وزير المالية الإسرائيلي يطالب بمنع فلسطينيي الضفة من قطف الزيتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 11:22 صباحاً

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي، وعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. وادعى "سموتريتش" في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.

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