"المرزوقي" يبحث تفعيل مبادرة "اعتناء" في "المجاردة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 11:27 صباحاً

استقبل محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي، في مكتبه، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجاردة الشيخ حسن بن مرعي الشهري. بحث اللقاء تفعيل مبادرة "اعتناء"، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتهدف المبادرة إلى: تعزيز مكانة ولاة الأمر والعلماء، وتحصين الشباب ضد الأفكار المسمومة، وغيرها من الرسائل الإيجابية. وقد تم تفعيل المبادرة في الإدارات الحكومية والشاشات العامة بالطرقات والحدائق والأسواق والأماكن العامة بالمحافظة.

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