انت الان تتابع طوارئ مستشفى ظلم العام تستقبل أكثر من 21 ألف حالة منذ بداية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 11:28 صباحاً

قدم "تجمع الطائف الصحي"، ممثلاً في قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام، خدماته لـ 21363 حالة منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر أكتوبر. ويضم قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام طواقم طبية وفنية متخصصة، بالإضافة إلى الطواقم الإدارية والطبية المساندة، التي تقدم خدمات سريعة وبجودة رفيعة المستوى. ويستقبل القسم حالات متنوعة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع، منها إصابات الحوادث المرورية التي تقع على طرق المنطقة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة اليومية. يُشار إلى أن مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر؛ حيث يخدم مناطق تقع على امتداد يزيد على 200 كم، فيما تعبر من خلال المنطقة عدد من الطرق الرئيسة من أبرزها طريق الطائف-الرياض السريع، طريق الحجاز القديم، طريق الجنوب "ظلم-الخرمة".

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