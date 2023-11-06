انت الان تتابع بالتزامن مع اليوم العالمي.. "قلبي" تنظم مبادرة "قلبك أهم" بمجلس الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 11:35 صباحاً

من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجمعية، وبهدف تجسير دورها المجتمعي والعمل الإنساني، نظمت جمعية رعاية مرضى القلب 'قلبي" مبادرة بعنوان " قلبك أهم"، بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب في مقر مجلس الشورى بالرياض، بحضور نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الجارالله، والمدير التنفيذي الدكتور حسين العنزي وعدد من المتطوعين الصحيين . وكان في استقبال أعضاء الجمعية الدكتورة حنان الأحمدي، مساعد رئيس مجلس الشورى، حيث تضمنت المبادرة ركنًا تعريفيًا بالجمعية وآخر لقياس العلامات الحيوية لأعضاء وموظفي المجلس، كما حضرت الجمعية جزءًا من جلسة المجلس . وفي نهاية الزيارة قدم المدير التنفيذي للجمعية درعًا تذكاريًا للدكتورة حنان الأحمدي وشكرها على حسن الاستقبال . من جهته عبّر رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن ترحيبه بالجمعية، معربًا عن شكره وامتنانه لحضورهم ومبادرتهم.

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