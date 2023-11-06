"أمن الطرق" ينوّه بإغلاق طريق الهدا في الاتجاهين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 11:36 صباحاً

نوّه "أمن الطرق" أنه تم إغلاق طريق الهدا "مؤقتًا" أمام جميع المرتادين في الاتجاهين. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب هطول الأمطار. وأكد "أمن الطرق" أن الإغلاق يأتي حرصًا على سلامة جميع المرتادين.

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