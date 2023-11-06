اخبار السعوديه

تراند اليوم : مصر.. تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية قتل "طبيب الساحل"

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة جنايات القاهرة، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على المتهم أحمد.ش، البالغ من العمر 32 عاما، الطبيب البشري بمعهد ناصر، بتهمه قتل "طبيب الساحل".

وقضت المحكمة أيضا بالحكم بالإعدام شنقا على أحمد. ف، البالغ من العمر 27 سنة، وهو ممرض محبوس، بحسب موقع القاهرة 24.

وحكمت المحكمة على المتهمة الثالثة المحامية إيمان. م، البالغة من العمر 28 سنة، بالسجن 15 عاما، وذلك في اتهامهم بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل.

وكشفت التحقيقات في وقت سابق، أن المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة واستدرجاه واعتديا عليه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا