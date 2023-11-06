تراند اليوم : مصر.. تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية قتل "طبيب الساحل"

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة جنايات القاهرة، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على المتهم أحمد.ش، البالغ من العمر 32 عاما، الطبيب البشري بمعهد ناصر، بتهمه قتل "طبيب الساحل".

وقضت المحكمة أيضا بالحكم بالإعدام شنقا على أحمد. ف، البالغ من العمر 27 سنة، وهو ممرض محبوس، بحسب موقع القاهرة 24.

وحكمت المحكمة على المتهمة الثالثة المحامية إيمان. م، البالغة من العمر 28 سنة، بالسجن 15 عاما، وذلك في اتهامهم بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل.

وكشفت التحقيقات في وقت سابق، أن المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة واستدرجاه واعتديا عليه.