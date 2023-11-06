شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال ثلاثة صمامات قلبية تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة من إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من ضيق شديد بالتنفس، من خلال إجراء عملية ناجحة لاستبدال ثلاثة صمامات في القلب.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحّي، أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة لتضيّق وارتجاع في ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى ضعف شديد جداً في عضلة القلب وصل إلى 15% مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي.

وبيّن التجمع، أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية إصلاح واستبدال الصمامات، وتكللت بالنجاح، وغادر المركز بصحة جيدة.

يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 283 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام 2023م، فيما أُجريت 1833 قسطرة قلبية, كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية 15076 مراجعًا.