شكرا لقرائتكم خبر عن "الري" تدشن مشروع لنقل وإزالة المخلفات الزراعية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت المؤسسة العامة للري، عقد نظافة ونقل وإزالة المخلفات الزراعية بمحافظة الأحساء.

وأوضح رئيس المؤسسة د. فؤاد آل الشيخ مبارك، أن هذا المشروع سيُسهم في الارتقاء بنظافة الواحة الزراعية بالأحساء، مشيرًا إلى أن ملف نظافة الواحات الزراعية والمحافظة عليها من الملفات ذات الأهمية لدى المؤسسة.

وأكد أهمية التعاون من الجميع للوصول للهدف المنشود من هذه المشاريع، وعلى رأسهم المزارعين ورواد الواحة الزراعية من خلال رمي المخلفات الزراعية في الحاويات المخصصة لذلك.

من جهته أفاد نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة م. سفيان بودي، أن تدشين هذا المشروع هو امتداد لعدة مشاريع قامت بها المؤسسة، للحفاظ على نظافة البيئة في نطاق عمل المؤسسة، وبين أن دخول هذا العقد حيز التنفيذ سينعكس إيجابًا على الواحة الزراعية بمحافظة الأحساء.