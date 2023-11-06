شكرا لقرائتكم خبر عن أهم إصلاحات بلدية رأس تنورة لتحسين المشهد الحضري خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الميدانية المختصة التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة عدة تحسينات في المشهد الحضري خلال شهر أكتوبر الماضي، تضمنت هذه التحسينات إصلاح 750 متر مربع من حفر الشوارع، وزراعة 98000 شجرة وزهرة، وإصلاح 1000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ودهان 2700 متر من بدورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

جهود تحسين المشهد الحضري

وقال رئيس البلدية، المهندس محمد الجاسم، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وآلية البلدية لتحقيق الأثر الإيجابي للمواطنين والمقيمين في المحافظة، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأشار إلى أن البلدية قامت أيضًا بإصلاح واجهة واحدة للمباني والمحلات، ومعالجة 60 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 3790 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم.

كما تمت معالجة وضع 56 حاوية نظافة، وإصلاح 14 محولًا كهربائيًا، وإصلاح 13 عمود إنارة متهالك، وتأهيل 190000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال. وتم أيضًا إزالة 40 تحويلة وحاجزًا خرسانيًا غير مرخص لها، وإزالة 3 عناصر مخالفة غير مسموح بها في رخصة البناء، وإزالة 6 لوحات إعلانية مخالفة، وإصلاح 8 لوحات إرشادية.

وأكد أن البلدية قامت بتعزيز برامج معالجة التشوه البصري عن طريق زيادة أعداد فرق الرصد والمعالجة من العمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الحالية. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمسببين للتشوهات البصرية بهدف تحقيق أهداف البرنامج.