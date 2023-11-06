شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من المملكة.. قمة إسلامية استثنائية لبحث العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، الأحد 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أمس الأحد، أن التصريحات العنصرية لوزير ثقافة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، تعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.

وأوضحت المنظمة أن هذا الخطاب مرفوض ويشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية، وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

المملكة تدين التصريحات المتطرفة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت أن تلك التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.