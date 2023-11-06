شرطة جدة تقبض على مقيمين لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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