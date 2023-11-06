روسيا تدعو إلى إنهاء القتال في غزة لتفادي اندلاع حرب أوسع نطاقاً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:01 مساءً

دعت روسيا، اليوم (الاثنين) إلى إنهاء القتال في غزة، واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً، ومنع زيادة النشاط الإرهابي. واتهمت روسيا، الولايات المتحدة والغرب، بتجاهل ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وفقاً لـ"تاس". ولفت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأولوية هي الوقف السريع للأعمال القتالية في غزة. وشددت على ضرورة ضمان الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والحل التفاوضي. وبينت أن القوى العالمية يجب أن تسعى لردع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس.

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