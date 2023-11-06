انت الان تتابع نزيف الدماء يتجاوز 10 آلاف شهيد.. الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:04 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي إلى 10022 شهيدًا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 4104 أطفال و2641 امرأة، إضافة لإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باستهدافه لمنازل ومنشآت فلسطينية؛ مما أسفر عن استشهاد 292 فلسطينيًّا. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يشنّ حربًا شرسة على المنظومة الصحية التي باتت عاجزة تماما عن إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف طائرات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية.

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