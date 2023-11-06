الاتحاد يتكبد أول هزيمة بالآسيوية من القوة الجوية العراقي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:17 مساءً

تكبد فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، أول خسارة في الآسيوية بسقوطه في فخ الهزيمة خارج ملعبه من أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، عصر اليوم الاثنين، على ملعب فرانسوا حريري في أربيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. ونجح الفريق العراقي في هز الشباك عن طريق المهاجم علي جاسم، مترجماً عملًا جماعيًا مميزًا نفذه زملاؤه، قبل أن يرسل مهند عبدالرحيم عرضية مميزة تابعها مسجل الهدف بتسديدة قوية داخل الشباك، وذلك في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. وعزز أصحاب الضيافة تقدمهم بالهدف الثاني، مطلع الشوط الثاني عن طريق مهند عبدالرحيم، بعد أن حول عرضية إبراهيم بايش إلى داخل شباك عبدالله المعيوف عند الدقيقة (52). ورغم الخسارة بقي الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما رفع القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني .

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