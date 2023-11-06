انت الان تتابع شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظة الأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:22 مساءً

تشهد محافظة الأفلاج، منذ الأحد، هطول أمطار غزيرة، تسيل على إثرها بعض الأودية والشعاب. وشملت الأمطار: "ليلى، والهدار، والأحمر، والبديع، والسيح، وواسط، وستارة، وحراضة، والغيل، والمريصيص، والهمجة، والنايفية، والمودينية". وتتفاوت الأمطار في غزارتها، فيما سالت بعض الأودية والشعاب. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والأمطار تعاود الهطول بين الحين والآخر.

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