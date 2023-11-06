تراند اليوم : بالفيديو .. أكاديمي في اللسانيات : لهجات الرياض وجدة البلد هي المرموقة في السعودية

صحيفة الخليج 365 : كشف أستاذ اللسانيات بجامعة الملك سعود الدكتور فالح العجمي عن أكثر لهجة مرموقة في السعودية.

لهجة مرموقة

وقال خلال مداخلة مع برنامج: "لهجات الرياض وجدة البلد هي المرموقة في المملكة، ففي الرياض كانت تعيش الطبقة الحاكمة والجهات المنتمية إليها، وفي جدة كان يعيش فيها طبقة التجار، والفئة المهيمنة على اقتصاد الغربية وكذلك مكة".

وتابع: " هذه الهيمنة الاقتصادية أو السياسية يتبعها هيمنة اجتماعية أو نظرة اجتماعية مرموقة لهذه الفئة".

أقدم اللهجات

وردا على سؤال حول أقدم لهجة في المملكة"، قال: " لهجات الجنوب وخاصة المناطق المرتفعة مثلى لهجة فيفا وبني مالك وتعد هي الأقدم لأنها تنتمي إلى اللهجات العربية الجنوبية، وعمرها أكثر من 2500عاما".

ولفت إلى أنه كانت هناك خطة علمية في جامعة الملك سعود قبل أكثر من عقد من الزمان بعمل أطلس للهجات العربية وكان أول مكان وقع عليه الاختيار هو فيفا،ولكن الجامعة لم تتبنى المشروع وأرادوا أن يأتي ممولون من خارج الجامعة