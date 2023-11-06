تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل مفسر أحلام بعدما أخبره رجل أنه رأى نفسه حامل في المنام!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل مفسر "أحلام" عندما أخبره رجل أنه رأى نفسه حامل في المنام، وذهب إلى المستشفى للولادة .

وخلال بث مباشر روى الرجل الحلم الذي رآه في المنام قائلا: " حلمي غريب، حامل، ووقفنا عند باب الطوارئ، وبدأ يخرج الجنين"، ودخل المفسر في نوبة ضحك وعلق قائلا "ولد ولا بنت"، وواصل الضحك.

وفي اللقطات التالية من الفيديو توقف المفسر عن الضحك، وقال: "الحلم يدل على أنك عندك مشكلة وهم قوي جدا وساكت عليه، ومداريه، ولكن معلم زوجتك به".

وقاطعه الرجل قائلا: "عندي هم ما يعلم به إلا الله"، وأكمل المفسر : "ما تدري كيف تخرج من هذا الهم، والله سبحانه وتعالى بيفرج همك".