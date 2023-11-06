تراند اليوم : شاهد.. بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء سرد قصة والدة ثلاثة أطفال دفنوا تحت الركام في غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: وثق مقطع فيديو لحظات أجهش فيها رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، بالبكاء، أثناء سرد قصة والدة ثلاثة أطفال دفنوا تحت الركام بعدما قصفتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وكان اشتية يتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وكرّس للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني.

وقال اشتية: "والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول خليني أشوفكوا (دعوني أراكم)"، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني لم يتمالك نفسه وبدأ في البكاء.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني يشير إلى قصة أم رفضت أن تغادر ركام منزلها الذي دفن تحته أبنائها الثلاثة، ولم يستطع السكان انتشالهم، بسبب غياب آليات إزالة الأنقاض وانعدام الوقود في غزة.

والتزم اشتية الصمت للحظات حتى استعاد توازنه، وأكمل حديثه: "الرحمة للشهداء، والخزي والعار للمجرمين".