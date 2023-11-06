شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المملكة أمطارًا متفرقة على 10 مناطق أمس، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت 16.0 ملم في مطار جازان، و 4.2 ملم بسرب الطيران البحري بالمنطقة.

وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه من خلال 34 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف، بكميات تفاوتت بين16.0 ملم و 0.8 ملم، من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 05 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح الإثنين 06 نوفمبر 2023.

توزيع الأمطار

بين التقرير أن منطقة عسير سجلت 12.0 ملم في خاط المجاردة، و 9.0 ملم في رجال ألمع، بينما سجلت الهدا الطائف في منطقة مكة المكرمة 5.2 ملم، و 1.0 بالطائف.

فيما سجلت المدينة المنورة بمنطقة الحمنة بوادي الفرع 6.2 ملم، و 2.4 ملم باليتمة بوادي الفرع، وسجلت بلجرشي بالباحة 6.8 ملم، ودومة الجندل بالجوف 4.6 ملم، والعيساوية بالقريات 3.8 ملم.

وأشار إلى أن منطقة القصيم سجلت 3.6 ملم في ضرية، و 3.0 في شري بريدة، في وقت سجلت فيه منطقة تبوك 3.8) ملم في مغيراء الطبيق و 1.0 ملم في الحوى بالمنطقة، فيما سجل مطار طريف بمنطقة الحدود الشمالية 3.5 ملم، وعقدة حائل بمنطقة حائل 6.1 ملم، ومحطة القطار بالمنطقة 2.4 ملم.