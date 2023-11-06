شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر إدارة المساجد بمحافظة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، صباح اليوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الآخر 1445هـ، بزيارة تفقدية لمقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن الحاج الخامري ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الدكتور فيصل بن سعود العنزي ومنسوبي الإدارة، وذلك ضمن جدول زيارته لتفقد قطاعات الوزارة المختلفة وتلمس احتياجاتها.

التقى في بداية الزيارة بمنسوبي ومنسوبات الإدارة ووجه كلمة لهم نوه فيها بما تجده الوزارة وقطاعاتها المختلفة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ اللذان يبذلان الغالي والنفيس لخدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل الدعم لكي تقوم الوزارة وفروعها بالأعمال المناطة بها على أكمل وجه.

تفعيل البرامج الدعوية والإرشادية

وشدد "آل الشيخ" على أهمية مراقبة المساجد وصيانها والتأكد من قيام شركات الصيانة والنظافة بالدور المناط بها، وتفعيل البرامج الدعوية والإرشادية وإنجاز المشاريع التي تنفذها الوزارة، والحرص على الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

عقب ذلك تجول بأقسام الإدارة واطلع على سير العمل وأبرز المشروعات والأنشطة والبرامج التي تنفذها الإدارة، واستمع إلى شرحٍ حول الخدمات المقدمة، كما تم تقديم عرض مرئي لمعاليه يحتوي على معلومات وأرقام لمنجزات وأعمال الإدارة في المحافظة في إطار رسالتها لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة.