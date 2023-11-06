شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية جراحية بتقنية poem لمواطن يواجه صعوبة في البلع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمدينة الملك سعود الطبية من إجراء أول عملية لشق عضلة المريء بالمنظار غير الجراحي POEM لمواطن يبلغ من العمر 28 عاماً.

وأوضحت المدينة أن المريض كان يعاني من صعوبة في البلع بسبب عدم ارتخاء عضلة المريء منذ عام، ولم يستجب للتوسيع التقليدي، وبعد عمل الفحوصات قرر الفريق الطبي عمل العملية التي استغرقت ساعة دون حدوث أي مضاعفات.

وقد غادر المدينة -ولله الحمد- من المدينة وهو في حالة جيدة بعد استعادة قدرته على البلع بصورة طبيعية.