شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 224 مشروعًا.. محافظ الأحساء يدشن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، ”معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 وبرنامج مستقبلك مع أرامكو“ ”إبداع الأحساء“، الذي تنظّمه إدارة الموهوبين والموهوبات بتعليم الأحساء بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.

جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى، والنائب الأعلى للرئيس لشؤون الحفر في شركة أرامكو المهندس عمر الحسيني، وعددٍ من قيادات القطاعات الحكومية، وممثل عن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وأعضاء من الباحثين وهيئة التدريس المشرفين على أبحاث الطلاب بجامعة الملك فيصل.

وتجول محافظ الاحساء في أركان المعرض يرافقه مدير التعليم، مطلعاً على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة، كما استمع إلى شرح من الطلاب والطالبات عن مشاريعهم الإبداعية في المعرض، وإلى شرح من مدير إدارة الموهوبات ومنسقة المعرض خلود السلطان عن المعرض.

وأوضحت السلطان أن عدد المشاريع المقدمة بلغت 224 مشروعاً بحثياً في 23 مجالاً علميّاً، وبلغ عدد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 لهذا العام من طلاب وطالبات الأحساء أكثر من 3000 طالب وطالبة، كما تم تدريب 1850طالباً وطالبة.

توفير البيئة التنافسية

وبينت بأن المعرض الذي يستمر ليومين يهدف إلى توفير البيئة التنافسية التي تشجع الطلاب والطالبات في البحث العلمي وتنمي روح الابتكار والإبداع لديهم، واكتشاف مواهبهم استعدادا لتمثيل الوطن عبر المشاركة في آيسف 2024 في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة، ولتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني لهم، والارتقاء بالمشاريع العلمية المقدمة، وتأهيلها للمنافسة العالمية، إلى جانب نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وحثهم على المنافسة للمشاركة في المعارض والمنافسات الدولية.

واستعرض مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى إحصائيات إبداع 2024، حيث تم تدريب 1143 طالبًا وطالبة على خطوات البحث العلمي، ودرب هذا العام 80 معلمًا ومعلمة، وتأهل للمعرض المركزي للعام 2023م 19 طالب وطالبة، وتأهل لمعرض العلوم والهندسة للعام 2023م 11 طالب وطالبة، وحصل الطلاب على 6 جوائز كبرى في الآيسف و3 جوائز خاصة. ولفت إلى الوزارة تبنت عددا من المبادرات بلغت 54 مبادرة متعلقة بالبحث العلمي والمعرفة.

وقالت رئيسة قسم تدريب الحفر وصيانة الآبار في شركة أرامكو نورة العمير أن هذا البرنامج جزء من جهود أرامكو السعودية المتمثلة في إثراء المعرفة وتثقيف أبناء وبنات الوطن على مجالات أرامكو الوظيفية وعلى وجه التحديد الحفر وصيانة الآبار، إضافةً إلى تعريف الطلاب والطالبات بالجهود المبذولة من قبل مهندسي إدارة الحفر لتجهيز آبار النفط والغاز ومدى أهميته للشركة والمملكة من خلال استعراض يعكس لمحة عامة عن أنشطة وعمليات الحفر وبما فيها من أولوية قصوى على التقيد بتطبيق نظم السلامة وحماية البيئة.

وأشاد مدير إدارة المسابقات بمؤسسة موهبة الدكتور بدر المجرشي بما يحظى به الموهوبون من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة عبر تعزيز المهارات وتنمية المورد البشرية وتمكين الطلاب في التفوق في المسابقات والمنافسات الدولية، مشيرا إلى مشاركة 210 ألف مشاركاً هذا العام من مناطق المملكة في المسابقة وهو يعكس الوعي الكبير لدى المجتمع ويعكس اهتمام الدولة لافتا إلى ما تحتضنه الأحساء من مواهب وطاقات شابة حققوا منجزات للوطن في المحافل الدولية.