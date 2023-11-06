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القبض على مقيمين لتزوير وثائق رسمية وبيعها في جدة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها.

وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الأمن البيئي

من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفا لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأكدت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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