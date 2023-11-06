شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيمين لتزوير وثائق رسمية وبيعها في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها.

وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الأمن البيئي

من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفا لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأكدت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.