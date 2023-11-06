شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو لحفيدات الأمير السعودي الوليد بن طلال يفتشن ملابسه، شاهد ماذا وجدن وكيف كانت ردة فعله؟ والان مع التفاصيل

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