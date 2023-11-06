شكرا لمتابعة خبر عن فالح العجمي: لهجات الرياض وجدة البلد هي المرموقة في السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ اللسانيات بجامعة الملك سعود الدكتور فالح العجمي أن لهجات الرياض وجدة البلد هي المرموقة في المملكة، موضحاً أن أقدم اللهجات هي فيفا وبني مالك حيث يبلغ عمرها أكثر من 2500 عام.

وقال العجمي :” في الرياض كانت تعيش الطبقة الحاكمة والجهات المنتمية إليها، وفي جدة كانت طبقة التجار، الفئة المهيمنة على اقتصاد الغربية وكذلك مكة”

وأضاف ” هذه الهيمنة الاقتصادية أو السياسية يتبعها هيمنة اجتماعية أو نظرة اجتماعية لهذه الفئة، لافتاً إلى أن لهجات فيفا وبني مالك تعد هي الأقدم لأنها تنتمي إلى اللهجات العربية الجنوبية “.