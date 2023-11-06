انت الان تتابع الأمطار تتسبب في إغلاق 3 عقبات في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:55 مساءً

أغلقت الجهات المعنية بمنطقة الباحة طريق "عقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء". وجاء هذا الإجراء احترازياً بسبب الأمطار ووجود عوائق. وتتولى الجهات المعنية التأكد من قبل جهة الاختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

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