انت الان تتابع "الصناعات العسكرية" و "المنافسة" توقعان مذكرة تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 2:58 مساءً

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للمنافسة اليوم, مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لدعم حوكمة عمليات التركز الاقتصادي والاندماج بين الشركات المرخصة وذات العلاقة في قطاع الصناعات العسكرية من خلال توحيد الجهود المشتركة والعمل التكاملي بين الطرفين في سبيل نمو توطين الصناعات العسكرية وتعزيز الوعي بثقافة المنافسة العادلة لدى المنشآت العاملة في القطاع. وقام بتوقيع المذكرة من جانب "الصناعات العسكرية" معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، فيما وقعها من جانب "المنافسة" معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم. وتهدف المذكرة في طياتها إلى تمكين المنافسة العادلة في قطاع الصناعات العسكرية بين الشركات العاملة والمرتبطة بها في ذات المجال مما سيرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع ويحقق الاستفادة القصوى من فرصهِ الواعدة.

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