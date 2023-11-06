استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 3:15 مساءً

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مركبة فلسطينية في طولكرم، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة. وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الطابق العلوي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكبر مستشفيات قطاع غزة، وقد دمر القصف ألواحًا للطاقة الشمسية، وألحق أضرارًا جسيمة بأقسام المستشفى.

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