"حماس" تدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتأكد من عدم وجود أنفاق تحت مستشفيات غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 4:02 مساءً

دعت حركة "حماس" اليوم (الاثنين)، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تشكيل لجنة دولية للتأكد من عدم صحة مزاعم إسرائيل بـ"وجود أنفاق" تحت مستشفيات قطاع غزة. وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحافي في لبنان: "إن ما ذكرته إسرائيل عن وجود نفق في أحد المستشفيات غير صحيح، وهو مخزن وقود". واتهم "حمدان" جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى تدمير القطاع الطبي في قطاع غزة.

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