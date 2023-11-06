الرئيس الجزائري يدعو "الجنائية الدولية" إلى مقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 4:05 مساءً

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (الاثنين)، المحكمة الجنائية الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، جراء الانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وذكر "تبون" في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية. ودعا كل أحرار العالم وخبراء القانون العرب، إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لإنهاء عقود الإفلات من العقاب.

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