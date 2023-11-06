عسير.. أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات "الرعاية الصحية المنزلية" خلال 9 أشهر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 4:06 مساءً

قالت "صحة عسير": إن أقسام الرعاية الصحية المنزلية قدمت خدماتها لأكثر من (6012) مستفيداً خلال التسعة الأشهر الماضية لعام 2023م. وقالت "الصحة" في عسير: إن تلك الخدمات الطبية المقدمة شملت عدة أمراض؛ منها الشيخوخة، حيث بلغ عدد المستفيدين (1803) مستفيدين، ومرضى الجلطة الدماغية بلغوا (661) مريضاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من أمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنفسية (541) مستفيداً، وبلغ مستفيدو الأمراض النفسية (360) مريضاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرضى ألزهايمر ( 242) مستفيداً. وأوضحت أن عدد المستفيدين من خدمات العناية بالجروح وقرح الفراش قد بلغ (180) مستفيداً، وما بعد العمليات (240) مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات داء السكري (1082) مستفيداً، بينما بلغ من قُدمت لهم الخدمة في معالجة أمراض السرطان (182) مريضاً، وفي أمراض ضغط الدم بلغ عدد المستفيدين (721) مستفيداً.

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