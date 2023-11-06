تراند اليوم : شاهد.. آخر ظهور للعملاق الباكستاني "غلام شبير" في المستشفى قبل وفاته بساعات

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور للعملاق الباكستاني غلام شبير "أطول رجل بالعالم في جدة"، داخل مستشفى قبل وفاته بساعات.

وأظهر مقطع الفيديو، تواجد غلام شبير، داخل المستشفى في جدة، وحوله الأطباء لمتابعة حالته الصحية، وقامت طبيبة بترجمة "تشخيص الحالة" لأحد أقارب العملاق الباكستاني.

الجدير بالذكر أن العملاق الباكستاني الذي توفى أمس، بلغ طوله 2.55 سم، واحتفظ بلقب أطول رجل في العالم منذ عام 2000 حتى 2006، وتم تسجيله بشكل رسمي في موسوعة غينيس.