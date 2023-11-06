شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم رفض الزوج صيام زوجته تطوعا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال سيدة، بخصوص منع زوجها لصيام التطوع يومي الأثنين والخميس.

وكانت السائلة قالت: “زوجي طلب مني عدم الصيام يومي الإثنين والخميس، علمًا بأنه لا يتناول الوجبات اليومية في المنزل.. فما هو التوجيه الصحيح؟”.

وأوضح المنيع أن الأمور الشرعية مبنية على العدل، مضيفا: “الزوج له حق عند زوجته وفي نفس الوقت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا يجوز لها أن تتنفل إلا في حال موافقة زوجها لا سيما في الصوم”.

وأضاف: “صوم التطوع يكون بإذن الزوج وبناء على ذلك عليها ألا تصوم إلا بإذنه”.