اخبار السعوديه

المنيع يوضح حكم رفض الزوج صيام زوجته تطوعا..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم رفض الزوج صيام زوجته تطوعا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال سيدة، بخصوص منع زوجها لصيام التطوع يومي الأثنين والخميس.

وكانت السائلة قالت: “زوجي طلب مني عدم الصيام يومي الإثنين والخميس، علمًا بأنه لا يتناول الوجبات اليومية في المنزل.. فما هو التوجيه الصحيح؟”.

وأوضح المنيع أن الأمور الشرعية مبنية على العدل، مضيفا: “الزوج له حق عند زوجته وفي نفس الوقت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا يجوز لها أن تتنفل إلا في حال موافقة زوجها لا سيما في الصوم”.

وأضاف: “صوم التطوع يكون بإذن الزوج وبناء على ذلك عليها ألا تصوم إلا بإذنه”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا