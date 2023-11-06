انت الان تتابع الاتحاد يبحث عن بديل "نونو" .. بعد الخسارة الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 5:22 مساءً

بدأت إدارة نادي الاتحاد البحث عن بديل لمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي "نونو سانتو". ووفقًا لقناة الإخبارية فإن الإدارة الاتحادية بدأت تجري اتصالاتها مع جهاز فني جديد للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للاستغناء عن خدمات "سانتو" بعد الظهور المتواضع للفريق في دوري روشن، وخسارة الفريق اليوم الاثنين، أمام القوة الجوية العراقي 0/2، في الجولة الرابعة، من دوري أبطال آسيا. يُذكر أن الاتحاد يأتي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن وبرصيد 21 نقطة.

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