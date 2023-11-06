انت الان تتابع مراعاة لقرعة دور الـ8 من منافسات كأس الملك .. تعديل مواعيد وأماكن مباريات الجولة الـ16من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين، جدول منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بعد المراعاة لقرعة دور الـ8 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت إدارة المسابقات على طلب إدارة التعاون باستضافة مبارياته على ملعب النادي، بعد أن اكتملت جاهزية الملعب لاستضافة مباريات المسابقة، وبناء عليه، تقرر نقل مباراتي التعاون في الجولتين الـ 16 أمام الفيحاء، إضافة إلى الجولة الـ18 أمام الفتح، من ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة إلى ملعب نادي التعاون.

كانت هذه تفاصيل خبر مراعاة لقرعة دور الـ8 من منافسات كأس الملك .. تعديل مواعيد وأماكن مباريات الجولة الـ16من دوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.