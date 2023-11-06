تراند اليوم : هل يمكن اتباع نظام التنشيف مع أصحاب الوزن الزائد؟.. بالفيديو : أخصائي تغذية علاجية يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح فراس الحربي أخصائي تغذية علاجية، متى يتبع أصحاب الوزن الزائد نظام التنشيف.

دهون عالية

وقال خلال لقاء له مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: " الأشخاص الذين يعانون من نسبة دهون عالية وفي المقابل لديهم كتلة عضلية منخفضة، يمكن للشخص يتبع نظام غذائي متوازن وعمل تمارين مقاومة ونشاط بدني ممتاز وبالتالي فإن زيادة الكتلة العضلية وخسارة الدهون في نفس الوقت تكون كبيرة جدا، وهذا بالنسبة للمبتدئين.

خسارة الدهون

وأضاف، لكن شخص متمرس وزادت نسبة الدهون لديه بشكل كبير، يتبع نظام التنشيف، وأيضا شخص لا يبغى كتلة عضلية والدهون لديه مرتفعة، لا يمكن عمل تنشيف ولكن يتبع طرق أخرى لخسارة الدهون".