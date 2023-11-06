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"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

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واس- الدوحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال "آل الشيخ" لدى وصوله مطار حمد الدولي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر حسن بن عبدالله الغانم.

كما كان في استقباله صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر وعدد من أعضاء مجلس الشورى القطري.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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