البحر الأحمر تكشف عن علامتها التجارية الفندقية الفاخرة "شيبارة"

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، أنها ستدير العلامة الفندقية الفارهة الخاصة بها في وجهة "البحر الأحمر"، وتحمل اسم "شيبارة".

وتم الإعلان اليوم، في معرض سوق السفر العالمي "World Travel Market" المقام في لندن عن منتجع "شيبارة"، الذي سيفتتح بحلول صيف 2024، ويُعد أول منتجع تملكه "البحر الأحمر الدولية"، وتديره في وجهة البحر الأحمر.

ويقع المنتجع على جزيرة "شيبارة" في بحيرة الوجه المزدهرة، التي تعد بمثابة موطن للفلل العائمة الأيقونية ذات الشكل الدائري، والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتم حاليًا تشكيل فريق للعمليات التشغيلية، بمؤهلات عالمية، قبل الافتتاح.

وسيضم منتجع "شيبارة" 73 وحدة فندقية تتنوع ما بين فلل عائمة فوق الماء، وفلل شاطئية، ويقع المنتجع في جزيرة "شيبارة"، على بعد 45 دقيقة بالقارب من البر الرئيس أو 25 دقيقة بالطائرة المائية، كما يتميز المكان بحيد مذهل للشعب المرجانية بطول 30 إلى 40 مترًا بالقرب من شاطئ الجزيرة، حيث يعد موقعًا مثاليًا لاستكشاف الحياة في البحر الأحمر، وتنوعها البيولوجي الخلاب.