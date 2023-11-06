القبض على مقيمَين أسسا شركة سفر وسياحة وهمية في جدة

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مكافحة الفساد تباشر 13 قضية جنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...
معالجة 93 ألف م2
عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت...
998 بلاغا للهلال الأحمر
باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي 998 بلاغاً إسعافياً، تجاوبت معها الفرق الميدانية...
تعليم الرياض رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية...
إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالله في الدمام
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالله...
أمطار متفرقة على 10 مناطق وجازان الأعلى
شهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب...
البحر الأحمر تكشف عن علامتها التجارية الفندقية الفاخرة "شيبارة"
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، أنها...
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