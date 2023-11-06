اخبار السعوديه

القبض على مقيمَين أسسا شركة سفر وسياحة وهمية في جدة

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مكافحة الفساد تباشر 13 قضية جنائية

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...

93cd0941e0.jpg الرياض :
21de5c4460.jpg22 ربيع الثاني 1445 هـ

معالجة 93 ألف م2

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت...

icon-byline.pngرفحاء: دوت الخليج
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

998 بلاغا للهلال الأحمر

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي 998 بلاغاً إسعافياً، تجاوبت معها الفرق الميدانية...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

تعليم الرياض رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالله في الدمام

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالله...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ
ع / عام / أمطار على منطقة حائل (واس)21 ربيع الآخر,1445 هـ

أمطار متفرقة على 10 مناطق وجازان الأعلى

شهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

البحر الأحمر تكشف عن علامتها التجارية الفندقية الفاخرة "شيبارة"

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، أنها...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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