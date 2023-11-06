مكافحة الفساد تباشر 13 قضية جنائية صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال... الرياض : الرياض : دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ معالجة 93 ألف م2 عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت... رفحاء: دوت الخليج رفحاء: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ 998 بلاغا للهلال الأحمر باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي 998 بلاغاً إسعافياً، تجاوبت معها الفرق الميدانية... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ تعليم الرياض رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية... سعود الخزيم سعود الخزيم 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالله في الدمام أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالله... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار متفرقة على 10 مناطق وجازان الأعلى شهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ البحر الأحمر تكشف عن علامتها التجارية الفندقية الفاخرة "شيبارة" أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، أنها... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيمَين أسسا شركة سفر وسياحة وهمية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.