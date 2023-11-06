انت الان تتابع قبل مواجهة العين الآسيوية "مدرب الفيحاء": سنقاتل رغم ظروفنا الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 6:13 مساءً

أكد مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم "الصربي" فوك رازوفيتش، صعوبة ظروف فريقه أمام العين الإماراتي، إلا أن حظوظ فريقه لاتزال مستمرة. ويواجه الفيحاء نظيره العين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، غداً الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. وتابع مدرب الفيحاء خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نعاني من ظروف صعبة بسبب الكثير من الغيابات ما بين الإصابات والإيقاف، وما يجب علينا القتالية والروح التنافسية وهذا ما يجلب الانتصار». وأتم " فوك ": «نحترم العين لديهم فريق متوازن وليس علينا سوى إعطاء كل ما لدينا، أكدت على اللاعبين تقديم أنفسهم وتمثيل الفريق بأفضل طريقة».

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