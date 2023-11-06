انت الان تتابع الأمم المتحدة تعلن حاجتها لـ1,2 مليار دولار لمساعدة 2,7 مليون فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 6:32 مساءً

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الاثنين) حاجة الأمم المتحدة إلى 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية. وطالب "جوتيريش" خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بأن تكون حماية المدنيين ذات أهمية قصوى في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأعرب عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي في سقوط أكثر من 10 آلاف ضحية. وشدد على أنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي. وقال "جوتيريش": "إن وقف إطلاق النار الإنساني مطلوب بشكل عاجل، فغزة أصبحت مقبرة للأطفال".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن حاجتها لـ1,2 مليار دولار لمساعدة 2,7 مليون فلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.