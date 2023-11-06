انت الان تتابع الكشف عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الملك .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حددت لجنة المسابقات، اليوم الاثنين ، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2023/2024.

وتأهلت ثماني أندية إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وهي كالتالي: "الاتحاد، الفيصلي، الخليج، الهلال، الشباب، التعاون، النصر، أبها".

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة أغلى الكؤوس السعودية، والتي جرى سحبها، الخميس الماضي، عن مواجهة نارية تجمع بين النصر الشباب، فيما سيواجه الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة، منافسه التعاون، في حين سيحل الاتحاد، ضيفًا على الفيصلي.

وكشفت لجنة المسابقات أن مباريات دور الثمانية ستُقام يومي 11 و 19 ديسمبر المقبل، حيث سيدشن فريقا أبها والخليج مباريات الدور يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، وذلك عند الساعة (3:30) عصرًا.

وفي اليوم ذاته يلتقي الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضيفه التعاون عند الساعة (5:45) مساءً، في حين سيكون ديربي الرياض حاضرًا في مباريات الاثنين، الذي يجمع النصر ومضيفه الشباب على ملعب الأخير، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتختتم مباريات دور الثمانية الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر، حينما يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الفيصلي، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة (5:45) مساءً.