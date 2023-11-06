تراند اليوم : شاهد.. مدرب النصر‬⁩ ينفعل على مراسل صحفي : أحترم الصحافة لكن من قال لكم أنني منحت «رونالدو» الراحة !

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو انفعال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، على مراسل صحفي بسبب لاعب النصر كريستيانو رونالدو، وذلك أثناء مؤتمر مباراة الفريق أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ووجه الصحفي سؤالا ل " كاسترو"، عن سبب استبعاده لـ كريستيانو رونالدو، عن مباراة الفريق أمام الدحيل.

ورد كاسترو منفعلاً: "أنا دائمًا احترم الإعلاميين، ولكن يجب على الإعلام احترامي، أنا لم أقرر باستبعاد كريستيانو رونالدو، من قال لكم أنني منحت "رونالدو" الراحة، ولكن إمكانياته قررت ذلك".

وأضاف: "رونالدو قبل 48 ساعة لعب مباراة، وقبلها لعب 120 دقيقة فهل هناك لاعب في العالم يقدر على فعل ذلك".