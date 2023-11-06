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تراند اليوم : شاهد.. مدرب النصر‬⁩ ينفعل على مراسل صحفي : أحترم الصحافة لكن من قال لكم أنني منحت «رونالدو» الراحة !

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو انفعال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، على مراسل صحفي بسبب لاعب النصر ، وذلك أثناء مؤتمر مباراة الفريق أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ووجه الصحفي سؤالا ل " كاسترو"، عن سبب استبعاده لـ كريستيانو رونالدو، عن مباراة الفريق أمام الدحيل.

ورد كاسترو منفعلاً: "أنا دائمًا احترم الإعلاميين، ولكن يجب على الإعلام احترامي، أنا لم أقرر باستبعاد كريستيانو رونالدو، من قال لكم أنني منحت "رونالدو" الراحة، ولكن إمكانياته قررت ذلك".

وأضاف: "رونالدو قبل 48 ساعة لعب مباراة، وقبلها لعب 120 دقيقة فهل هناك لاعب في العالم يقدر على فعل ذلك".
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MO Nasa

MO Nasa

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