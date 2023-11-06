شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي تستعد لمهرجان شتاء درب زبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في معرض «سوق السفر العالمي»، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال المدة من 6 - 8 نوفمبر الجاري، الذي يعد من أكثر الفعاليات الدولية تأثيراً في قطاع السفر والسياحة.

وتأتي مشاركة المحمية في المعرض كونها إحدى الوجهات السياحية الفريدة في المملكة، وتزامنا مع استعداداتها لإطلاق مهرجان «شتاء درب زبيدة» في نسخته الثالثة الذي يشكل حدثا شتويا تتميز به المحمية، لكونه يجمع بين أنشطة السياحة البيئية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ـ ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2 ـ ، وجهة متميزة للسياحة البيئية تجذب عشاق الرحلات البرية والتخييم، خاصة خلال فصل الشتاء، وتعزز المبادرات والفعاليات التي تنظمها المحمية من إثراء التجربة السياحية وتمتع الزوار بالطبيعة الخلابة مع فرصة التعرف على التراث الأصيل للمجتمع المحلي.

وتزخر المحمية بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 138 نوعا من الكائنات الفطرية من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 179 نوعا نباتيا مثل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى، كما تضم المحمية عددا من المعالم التاريخية والآثار الشاهدة على التاريخ الوطني وتراث الحضارة الإسلامية مثل قصر الملك عبدالعزيز وسوق لينة التاريخي ودرب زبيدة، فضلا عن الأحافير والمتحجرات التي تجعل المحمية من المواقع المتميزة عالميا للتاريخ الطبيعي.