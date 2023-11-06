شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي تستعد لمهرجان شتاء درب زبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي مشاركة المحمية في المعرض كونها إحدى الوجهات السياحية الفريدة في المملكة، وتزامنا مع استعداداتها لإطلاق مهرجان «شتاء درب زبيدة» في نسخته الثالثة الذي يشكل حدثا شتويا تتميز به المحمية، لكونه يجمع بين أنشطة السياحة البيئية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ـ ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2 ـ ، وجهة متميزة للسياحة البيئية تجذب عشاق الرحلات البرية والتخييم، خاصة خلال فصل الشتاء، وتعزز المبادرات والفعاليات التي تنظمها المحمية من إثراء التجربة السياحية وتمتع الزوار بالطبيعة الخلابة مع فرصة التعرف على التراث الأصيل للمجتمع المحلي.
وتزخر المحمية بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 138 نوعا من الكائنات الفطرية من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 179 نوعا نباتيا مثل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى، كما تضم المحمية عددا من المعالم التاريخية والآثار الشاهدة على التاريخ الوطني وتراث الحضارة الإسلامية مثل قصر الملك عبدالعزيز وسوق لينة التاريخي ودرب زبيدة، فضلا عن الأحافير والمتحجرات التي تجعل المحمية من المواقع المتميزة عالميا للتاريخ الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمية الإمام تركي تستعد لمهرجان شتاء درب زبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.