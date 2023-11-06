ضبط مخالفين أشعلوا النار بمحمية طويق الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في محمية طويق الطبيعية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال. من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

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