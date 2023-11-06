شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف مستفيد بمركز طبية مكة لصحة الجهاز الهضمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدّم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خدماته لـ18,148 مستفيدا بجميع أقسامه من حجاج ومعتمرين وسكان المنطقة وما جاورها.

وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات متقدمة لخدمة المرضى، حيث يقوم في برنامج استقبال حالات المناظير المتقدمة ضمن برنامج اليوم الواحد التي يتم من خلالها استقبال المريض مباشرة.

وبين أن المركز فعل برنامجا لاستقبال الحالات المصابة بأورام الكبد، حيث تم إنشاء وحدة مشتركة بالتعاون مع أطباء أمراض الكبد، وأطباء الأشعة التداخلية، وأطباء الأورام، وأطباء جراحة الكبد، بحيث يتم الاجتماع بينهم بشكل دوري واتخاذ العلاج المناسب لكل حالة.

وأفاد بأن المركز فعل في سابقة تعد الأولى على مستوى الوزارة ومستشفيات المنطقة الغربية خدمة «فوق صوتية للأمعاء»، وذلك لخدمة مرضى التهاب الأمعاء التي تتميز بتشخيص مرض كرونز والقولون التقرحي، ومتابعة نشاط المرض ومدى استجابة المريض للعلاجات الخاصة بالمرض، دون الحاجة لتعرض المريض إلى خطر الأشعة وسهولة عملها.